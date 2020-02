Pau dos Ferros recebe FENECITI no próximo mês

Evento acontece no município nos dias 6 e 7 de março

A Feira Regional de Negócios, Ciência, Tecnologia e Inovação – FENECITI acontece no município de Pau dos Ferros no próximo mês e já é considerada a mais nova feira de negócios do Oeste Potiguar. O evento tem o objetivo de, em um só espaço, gerar oportunidades aos empreendedores, empresários e pesquisadores da região para potencializar os seus negócios como forma de impulsionar a economia do local. A Feira é aberta ao público das 17h às 22h.





A FENECITI está marcada para os dias 6 e 7 de março, na Praça de Eventos de Pau dos Ferros. A CDL de Pau dos Ferros já deu início à comercialização dos estandes. Os interessados podem buscar mais informações através do número (84) 3351-2507.





Com a previsão de cerca de 80 estandes, além da expectativa de lançamentos de novos produtos e serviços das empresas de toda a região, a FENECITI contará com o “Espaço Inovação”, na apresentação das novidades em pesquisas realizadas pelas instituições de ensino da cidade de Pau dos Ferros, com destaque para os projetos em apicultura, desenvolvimento de aplicativos, área da saúde e de alimentos.





A FENECITI é uma realização do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a FCDL/RN, CDL de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros e Fapern. Conta com o apoio do SEBRAE, Fiern, Fecomércio, AGN, Banco do Nordeste, UnP, UERN, UFERSA e IFRN.





Além dos estandes, o visitante também terá espaço para entretenimento com shows nos dois dias de feira com início sempre às 22h. Toda a programação é aberta ao público, gratuitamente. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo: @Feneciti.