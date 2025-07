A DARPA, agência de pesquisa avançada do Departamento de Defesa dos EUA, segundo informações do Olhar Digital, alcançou um marco importante no projeto Power: transmitir 800 watts de energia a uma distância de 8,6 km usando um feixe de laser. O objetivo é criar uma rede de transmissão de energia óptica eficiente e sem fios, com potencial para cobrir até 200 km.

A proposta é usar drones de alta altitude como retransmissores de energia, formando verdadeiras “linhas de transmissão de luz”, semelhantes às redes sem fio de dados. Isso poderia revolucionar o fornecimento de energia em zonas de conflito ou desastres naturais, onde a infraestrutura é limitada.

No experimento mais recente, realizado no Novo México, foi utilizado o sistema PRAD (Power Receiver Array Demo), que capta o laser por uma abertura esférica e o direciona para células solares especiais. Essas células transformam a luz em eletricidade — com uma eficiência atual de 20%, considerada promissora para uma tecnologia em desenvolvimento.

🛠️ A fase atual é apenas a primeira de três. As próximas etapas visam aumentar a eficiência, a precisão do feixe e a capacidade de integração com aviões, que no futuro poderão retransmitir 10 mil watts a 200 km de distância.

Segundo o gerente do projeto, Paul Jaffe, os avanços surpreenderam até os engenheiros envolvidos e apontam para uma nova era de distribuição energética sem fios.