Em 2025, a Casa Durval Paiva celebra 30 anos de uma história marcada pela solidariedade, acolhimento e impacto social. Fundada em 11 de julho de 1995, em Natal, a instituição tornou-se referência no apoio a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer e doenças hematológicas crônicas, vindas de diversas cidades do Rio Grande do Norte e de outros estados do Brasil. Ao longo dessas três décadas, a Casa já beneficiou mais de 2.000 pacientes e suas famílias, oferecendo não apenas estadia, mas também acesso a saúde, educação, assistência social e reinserção no convívio escolar e familiar.



Mais do que um espaço de acolhimento, a Durval Paiva oferece atendimento humanizado e multidisciplinar, atuando em cinco frentes fundamentais: Assistência Social, Saúde, Educação, emprego e renda e desenvolvimento sustentável. O objetivo é garantir o acompanhamento integral dos pacientes e seus familiares, fortalecendo o vínculo afetivo, a adesão ao tratamento e a reinserção social e escolar.

A CDP também se orgulha de seus projetos, como o "Projeto Vida", que acontece "fora dos muros" da instituição e promove qualidade de vida e o resgate da cidadania, através da melhoria e garantia de uma habitação segura e saudável, onde já foram construídos ou reformados mais de 270 lares. Além da visita periódica aos pacientes cadastrados, a fim de garantir a adesão ao tratamento.

Com uma equipe multidisciplinar, formada por serviço social, odontologia, diagnóstico precoce, casa dos ofícios (Emprego e Renda), dispensário de medicamentos, fisioterapia, nutrição, psicologia e pedagogia, contabilizamos mais de 10.000 familiares assistidos indiretamente. Com destaque para ações preventivas, capacitações e sensibilizações sobre o câncer infantojuvenil.

Para comemorar essa história, a Casa Durval Paiva realiza, no dia 11 de julho, uma grande festa solidária no Versailles Recepções, a partir das 20h. Com o conceito all inclusive, o evento contará com buffet completo, bebidas premium e manobrista. As atrações musicais incluem DJ Bruno Giovanni, Uskaravelho, Rebekka Martins, Léo Ricci e Diogo das Virgens, prometendo uma noite animada e inesquecível, com renda revertida para os projetos da instituição. Os ingressos estão à venda por R$ 350 na Tota Tabacaria (Petrópolis) e na Casa Durval Paiva.

"Acreditamos que ninguém enfrenta o câncer sozinho. Esses 30 anos mostram, que, com empatia e responsabilidade, podemos transformar diagnósticos em histórias de superação. Seguiremos firmes, acolhendo cada família com o mesmo amor que inspirou a criação da Casa", destaca Rilder Campos, presidente da Casa Durval Paiva.

Na biografia da Durval Paiva, centenas de histórias podem ser narradas: algumas de perda e outras tantas de cura, porém, o que predomina é a celebração pela vida enquanto ela existir!