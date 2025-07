Imagem: Divulgação Redes Sociais

O jornalista Matheus Peres estreia na próxima terça-feira (8) o “Papo Reto Podcast”, um novo espaço dedicado ao diálogo direto e sem rodeios sobre os bastidores da política potiguar. A primeira edição contará com a presença especial da ex-prefeita de Natal, Micarla de Sousa.

Gravado nos estúdios do Thiago Verela Podcast, o episódio de lançamento será transmitido ao vivo às 19h no canal do YouTube do Portal Matheus Peres. Na conversa, Micarla revisita momentos marcantes de sua carreira política, revela bastidores inéditos e comenta sobre seus planos para o futuro.

Com essa iniciativa, Matheus abre um canal de comunicação transparente e sem filtros no cenário potiguar. A proposta do “Papo Reto Podcast” é oferecer entrevistas autênticas e relevantes, aproximando o público das histórias que realmente importam.