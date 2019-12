MDB-RN realiza convenção em Rodolfo Fernandes e ato de filiação em Governador Dix-Sept Rosado

O Movimento Democrático Brasileiro no Rio Grande do Norte (MDB-RN) realizou, neste fim de semana, mais duas mobilizações. Desta vez, os encontros foram realizados na região Oeste do estado, nos municípios de Rodolfo Fernandes e Governador Dix-Sept Rosado. O presidente estadual do partido, deputado federal Walter Alves, participou dos dois eventos que contaram com grande participação popular.





“O MDB tem uma presença forte e muitos serviços prestados na região Oeste do Rio Grande do Norte. Hoje, confirmamos a filiação do prefeito Antônio Bolota e, ontem, encontramos os amigos em Rodolfo Fernandes. Continuaremos trabalhando para fortalecer ainda mais o nosso MDB”, afirmou Walter Alves.