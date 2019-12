Homem é preso após tentar furtar equipamento de som, veja imagens

Arma apreendida





Um homem de 35 anos foi preso após a Polícia Militar ser acionada neste fim de semana para atender a uma ocorrência tentativa de furto em uma oficina mecânica, em Marcelino Vieira/RN.





O sargento Araújo e seus comandados chegaram ao local e quando conversavam com a vítima, que relatava que chegava em sua oficina quando percebeu três malévolos no interior desmontando o paredão de som, partes dos equipamentos já se encontravam próximo a parede do muro para facilitar o furto, nesse momento um dos meliantes ia passando nas proximidades quando foi reconhecido pela vítima, de imediato os militares deram ordem de parada e durante a revista pessoal encontraram em seu poder um revólver calibre 32, marca Rossi, com cinco munições intactas. Diante dos fatos o tenente-ananiense confessou o delito e apontou os dois comparsas que conseguiram fugir e não foram localizados pelos policiais. Além da arma de fogo apreendida os militares ainda apreenderam uma motocicleta que se encontrava em frente a oficina e um aparelho celular que o acusado teria deixado em cima do paredão durante a fuga.





O mesmo foi apresentado ao plantão da 8ª DRPC em Alexandria /RN para as providencias cabíveis.