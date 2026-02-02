Na madrugada deste domingo, 1º de fevereiro de 2026, moradores do bairro Bom Jardim, em Mossoró, foram surpreendidos por um atentado a tiros que deixou pai e filho feridos. Criminosos armados dispararam diversas vezes contra uma residência localizada na Rua Luiz Colombo, utilizando pistola calibre .380. As vítimas, que dormiam na sala, foram atingidas por disparos que atravessaram a porta da casa, aumentando ainda mais o clima de insegurança na região.

Após o ataque, pai e filho foram socorridos inicialmente para a UPA do bairro Santo Antônio e, devido à gravidade dos ferimentos, transferidos pelo Samu para o Hospital Regional Tarcísio Maia. O homem foi atingido nas pernas, enquanto o filho sofreu um disparo na cabeça. Minutos depois, outro imóvel próximo, na Rua Nilo Peçanha, também foi alvo de tiros, mas ninguém ficou ferido. Cápsulas de munição ficaram espalhadas pelas ruas, evidenciando a intensidade dos ataques.





Os dois atentados em sequência reforçam a ousadia dos criminosos e a escalada da violência urbana em Mossoró. A Polícia Militar realizou diligências na área, mas até o momento não há informações sobre prisões. O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os autores e esclarecer a motivação dos ataques, que deixaram a população ainda mais apreensiva diante da insegurança crescente.



