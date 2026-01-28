



Presenciamos uma cena, no mínimo, revoltante e humilhante.

Dois idosos aguardavam atendimento em uma agência da Cosern/Neoenergia, em Parnamirim. Um deles apresentava sinais visíveis de debilidade física.

Em determinado momento, um dos idosos, que estava acompanhado do filho, solicitou à atendente um copo de água para si e para o filho. A funcionária, visivelmente incomodada, dirigiu-se para buscar a água.

Durante a espera, uma senhora idosa, bastante debilitada, falando com dificuldade e aparentando falta de ar, perguntou ao jovem se a atendente realmente iria trazer a água. Sensibilizado com a situação, quando a funcionária retornou, o rapaz pediu:

— “Moça, pode entregar a minha água para essa senhora? Ela está muito debilitada e passando mal.”

De forma ríspida e mal-humorada, a atendente respondeu que, se fizesse isso, não poderia mais levar água para ninguém.

A idosa recebeu o copo de água que o jovem cedeu. Em seguida, a funcionária saiu do local sem dar qualquer explicação se retornaria com mais água, demonstrando irritação e total falta de empatia diante da situação.

Este é um fato presenciado pela nossa equipe.

Procurada, a Cosern informou, por meio de sua assessoria, que lamenta o ocorrido e que irá apurar os fatos junto à agência de Parnamirim.

O episódio é revoltante e expõe a necessidade urgente de mais humanidade no atendimento ao público, especialmente quando se trata de pessoas idosas e em situação de vulnerabilidade.