OPINIÃO! Repercussão nacional da operação, causa um desequilíbrio e coloca um teto de chumbo em cima da vida política de Allyson Bezerra.

O amanhecer com a Polícia Federal na porta da casa do prefeito de Mossoró, através da Operação Mederi, atinge Allyson Bezerra onde ele parecia intocável: na moralidade administrativa. Ao investigar desvios na saúde e supostas propinas em contratos de medicamentos, o escândalo, mesmo que preliminarmente não sendo totalmente direcionado a ele, corrói a imagem do "Menino" humilde e eficiente. Não se trata mais de briga política local, mas de uma investigação federal técnica que mancha a principal vitrine da gestão, trocando a narrativa de "obras entregues" pela suspeita de "recursos desviados" em uma área vital para o povo.

A "morte política", neste cenário, desenha-se pelo colapso da retórica de vítima. Allyson construiu sua carreira alegando perseguição das oligarquias, uma vacina que funcionou bem até agora, mas que perde o efeito contra a institucionalidade da PF e da CGU. A opinião pública, frente a gravidade das supostas práticas enfraquecem a confiança do eleitorado mais pobre; o cidadão pode tolerar disputas políticas, mas raramente perdoa a suspeita de lucro ilícito sobre a falta de remédios no posto de saúde, por exemplo.

Por fim, o golpe fatal é no projeto de poder para 2026. A iminente renúncia para disputar o Governo do Estado torna-se, agora, um movimento que pode ser perigoso para seu futuro. É como um tabuleiro de xadrez que deve avaliar todas as jogadas. O escândalo transforma o prefeito, antes um "fenômeno eleitoral" cobiçado, em um "ativo tóxico" do qual aliados estaduais poderão tentar manter distância. A operação pode não tirá-lo da cadeira de prefeito imediatamente, mas coloca um teto de chumbo sobre sua cabeça, decretando, muito provavelmente, o fim de sua meteórica ascensão rumo ao Palácio de Despachos.

Sobre ele só pesam investigações. Allyson é a "pedra no sapato" do PT no RN, haja vista que as pesquisas nunca mostraram bons números em prol do principal nome de Fátima Bezerra, Cadu Xavier.

Esperemos os desdobramentos.

Tem muita coisa para acontecer