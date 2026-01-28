São Miguel do Gostoso (RN) vive uma semana simbólica e histórica. No mesmo período em que vai ao ar, neste sábado (31), o último programa do Caldeirão de Verão gravado no Nanii Hotel, os diretores João Camargo, Fellipe Camargo, William Camargo, Rodrigo Dantas e Sergi Royo foram homenageados com o título de Cidadão Gostosense, reconhecimento concedido pelos relevantes serviços prestados ao município.

A honraria destaca os feitos do grupo à frente do complexo de luxo formado pelo Nanii Hotel, Uhane Luxury Villas e Nauan Beach Club, empreendimentos que vêm transformando São Miguel do Gostoso em referência nacional em turismo de alto padrão, geração de empregos e atração de grandes projetos culturais e audiovisuais.

A entrega do título ocorreu no último fim de semana e celebra uma trajetória que ganhou projeção nacional com a escolha do Nanii Hotel como cenário principal do Caldeirão de Verão, especial do Caldeirão com Mion, da TV Globo. O programa colocou São Miguel do Gostoso no centro do verão brasileiro, alcançando milhões de telespectadores em todo o país.

Gravadas entre os dias 24 e 28 de novembro, as edições especiais transformaram o Nanii Hotel em um set exclusivo de superprodução, movimentando cerca de 300 profissionais, entre equipes da Globo, colaboradores do hotel e fornecedores locais, além de mais de 10 empresas potiguares envolvidas na operação. Ao todo, cinco programas foram gravados no Rio Grande do Norte — três já exibidos e dois finais levados ao ar nos dias 24 e 31 de janeiro.

Para Felipe Camargo, um dos diretores homenageados, o reconhecimento como cidadãos gostosenses simboliza uma relação que vai além do investimento. “Esse título representa pertencimento. É o reconhecimento de um trabalho construído com respeito ao território, geração de oportunidades e valorização do potencial único de São Miguel do Gostoso”.

A escolha do município e do Nanii Hotel para sediar o Caldeirão de Verão reforçou o posicionamento do destino como apto a receber produções de grande porte, eventos internacionais e celebrações de alto padrão. O mesmo espaço que encantou o Brasil na televisão hoje se consolida como um dos endereços mais desejados do país para casamentos de luxo, eventos exclusivos e produções audiovisuais.

Com o último programa indo ao ar neste sábado (31), o momento sela um ciclo histórico: São Miguel do Gostoso entra definitivamente no mapa do entretenimento e do turismo de luxo nacional, enquanto seus protagonistas recebem, da cidade, o reconhecimento oficial por ajudarem a revelar esse potencial ao Brasil.