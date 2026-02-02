A apresentadora Mara Maravilha permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nove de Julho, em São Paulo. Segundo informações divulgadas por sua equipe, ela foi hospitalizada no domingo, 1º de fevereiro, mas o motivo da internação não foi revelado. Até o momento, não há previsão de alta, e a artista segue sob acompanhamento médico, realizando exames e recebendo as medicações necessárias.

Em comunicado oficial, a equipe de Mara informou que as visitas estão suspensas temporariamente, pedindo compreensão e respeito do público. O texto reforça que apenas os canais oficiais da apresentadora estão autorizados a divulgar informações sobre seu estado de saúde, garantindo transparência e evitando especulações.



