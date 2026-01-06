





Rápida!



Agora a pouco publicamos a notícia de que Bolsonaro teria tido uma crise durante a madrugada onde bateu a cabeça em um móvel mas só foi encontrado de manhã pela esposa. Agora a pouco a ex-primeira Dama Michelle Bolsonaro divulgou um storie onde estaria levando Bolsonaro Para o Hospital.

Ainda não temos informações sobre o estado de saúde e mais detalhes serão atualizados no decorrer do dia.



Imagens Ilustrativas



URGENTE! Bolsonaro sofre crise na madrugada, bate a cabeça em móvel e Michelle Bolsonaro comenta: "Meu amor não está bem"

