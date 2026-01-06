Um militar do Exército, identificado como Jeyson Gabriel França de Medeiros, de 24 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (5) em um acidente na BR-101, em Parnamirim, na Grande Natal. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele pilotava uma moto quando colidiu na traseira de um carro que reduziu a velocidade. Após a queda, acabou sendo atropelado por um caminhão que passava pela via.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o jovem não resistiu e morreu antes de receber atendimento. De acordo com a PRF, a motorista do carro relatou que havia diminuído a velocidade para estacionar no acostamento, pois estava passando mal após sair de um hospital. Nesse momento, ocorreu a colisão. O capacete do militar foi destruído e roupas usadas em atividades físicas do Exército ficaram espalhadas pela pista.

A motorista permaneceu no local e acionou o socorro. Já o caminhão envolvido seguiu viagem, mas foi localizado posteriormente e encaminhado à delegacia. A Polícia Científica e a Polícia Civil foram chamadas para investigar as circunstâncias do acidente. O caso segue em apuração pelas autoridades competentes.

