O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o jovem não resistiu e morreu antes de receber atendimento. De acordo com a PRF, a motorista do carro relatou que havia diminuído a velocidade para estacionar no acostamento, pois estava passando mal após sair de um hospital. Nesse momento, ocorreu a colisão. O capacete do militar foi destruído e roupas usadas em atividades físicas do Exército ficaram espalhadas pela pista.
A motorista permaneceu no local e acionou o socorro. Já o caminhão envolvido seguiu viagem, mas foi localizado posteriormente e encaminhado à delegacia. A Polícia Científica e a Polícia Civil foram chamadas para investigar as circunstâncias do acidente. O caso segue em apuração pelas autoridades competentes.
