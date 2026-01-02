A Praia de Jacumã, no litoral norte do Rio Grande do Norte, recebe amanhã mais uma edição do Sambagada, evento que marca a abertura oficial da temporada de verão na região. A festa acontece à beira-mar e tem início a partir das 17h.

Com estrutura planejada para atender um grande público, o evento promete movimentar Jacumã e abrir o verão da melhor forma: com música boa, clima de praia e galera animada. A programação conta com shows de Além do Normal, Pagode do Coxa, Amanda e Ruama e Circuito Musical.

“É tudo pensado com muito carinho e essa será a 14ª edição. O que mostra que o público reconhece o nosso compromisso com uma entrega bacana. Uma verdadeira reunião de amigos e famílias do litoral norte”, afirmou Iury Bagadão, idealizador do evento.

Os Últimos ingressos estão disponíveis na plataforma Outgo e na Peixaria Central, em Muriú. Não fique de fora, venha curtir com a gente!