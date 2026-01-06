URGENTE! Bolsonaro sofre crise na madrugada, bate a cabeça em móvel e Michelle Bolsonaro comenta: "Meu amor não está bem"
A ex primeira Dama, Michelle Bolsonaro, publicou um Storie hoje cedo contando que o marido, ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, havia sido encontrado pela manhã debilitado, após, segundo ela, ter tido uma crise durante a madrugada, bater a cabeça em um móvel e, ainda de acordo com ela, só foram tomar conhecimento do ocorrido durante a manhã na visita dela.
Ela postou:
"Meu amor não está bem. Durante a madrugada, enquanto dormia, teve uma crise, caiu e bateu a cabeça no móvel. Como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para a minha visita. Estou com o médico aguardando o delegado para saber como foram os primeiros socorros.
Só Deus."
Mídias Sociais