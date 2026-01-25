Um raio atingiu a Praça do Cruzeiro, em Brasília, durante o ato organizado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), neste domingo (25). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, 34 pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento imediato no local. O episódio ocorreu no momento em que apoiadores aguardavam o encerramento da caminhada liderada pelo parlamentar, que havia partido de Paracatu, em Minas Gerais, rumo à capital federal.

A manifestação, que percorreu cerca de 240 quilômetros pela BR-040, tinha como objetivo protestar contra decisões do Supremo Tribunal Federal relacionadas aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso no Complexo da Papuda. O evento contou com a presença de diversas figuras políticas, como Carlos Bolsonaro, Padre Kelmon, o senador Marcos do Val e os deputados Zé Trovão, Filipe Barros e Carlos Jordy.

Apesar das fortes chuvas que marcaram a chegada ao Distrito Federal, Nikolas Ferreira afirmou que a caminhada cumpriu seu propósito de “despertar as pessoas e abrir seus olhos para o que está acontecendo” no país. O ato ainda não havia sido oficialmente encerrado devido às condições climáticas, mas já havia mobilizado grande número de apoiadores e repercutido amplamente nas redes sociais.