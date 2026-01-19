Um homem foi preso após invadir a residência da prefeita de Passagem, no interior do Rio Grande do Norte, na manhã de domingo (18). Segundo a Polícia Militar, o suspeito pulou o muro da casa e chegou até a cozinha, onde encontrou a mãe da prefeita. Ela ficou bastante assustada e conseguiu acionar amigos que chamaram a polícia. A prefeita Wedna Mendonça relatou nas redes sociais que acredita que o invasor tenha problemas psicológicos e destacou o medo vivido pela mãe durante o episódio.





Durante a ação policial, o homem resistiu à prisão, entrou em luta corporal com os agentes e arremessou objetos contra a viatura, chegando a quebrar o vidro traseiro com uma telha. Ele conseguiu fugir para uma área de mata, mas foi localizado posteriormente na casa do pai. Novamente, resistiu à abordagem, utilizando fios de energia e outros objetos para atacar os policiais. Apesar da violência, acabou contido e levado para a delegacia.





A prefeita informou que pretende conversar com o pai do jovem para buscar uma avaliação psicológica e possível encaminhamento a uma clínica ou hospital. Ela ressaltou que a intenção é ajudar o rapaz e sua família, além de garantir segurança para a comunidade. O caso gerou grande repercussão na cidade e reforçou a necessidade de acompanhamento especializado para o suspeito.





Com informações do G1/RN