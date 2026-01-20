Na edição desta manhã do NOTÍCIAS DO RN, foi veiculada uma matéria cuja informações também seriam corroboradas pelo G1/RN que mencionava as consequências das fortes chuvas dentre elas o transbordamento de uma Lagoa de Captação e o protesto da população que teve suas casas invadidas pelas águas.

Em nota, a Secretaria Municipal Infraestrutura (Seinfra), informou que já foi realizada a instalação de bombas no local e que, em paralelo, estaria sendo executada uma obra na Rua José Luis da Silva, cuja previsão de conclusão seria para Abril.

Veja a nota na íntegra:

NOTA – LAGOA DO JARDIM PRIMAVERA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) informa que a Lagoa do Jardim Primavera transbordou na manhã desta terça-feira em decorrência da obstrução da tubulação, ocasionada pela cratera aberta na Rua José Luis da Silva, no bairro de Nossa Senhora da Apresentação.

A Seinfra instalou bombas na Lagoa do Jardim Primavera para realizar o escoamento da água por meio de mangueiras. Paralelamente, a obra na Rua José Luis da Silva segue em andamento.

Após avaliação técnica, foi identificado que o dano está localizado a aproximadamente nove metros de profundidade, com comprometimento da tubulação da rede de drenagem, danificada em decorrência da abertura da cratera. A obra tem previsão de conclusão para o mês de abril.

Todas as equipes da Seinfra permanecem de prontidão ao longo de todo o dia para atender prontamente a qualquer ocorrência.