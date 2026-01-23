Consultoras Empresariais explicam por que mensurar resultados deixou de ser opção e se tornou fator decisivo para a execução da estratégia nos negócios.





Em um ambiente corporativo cada vez mais volátil, incerto e competitivo, o planejamento estratégico deixou de ser um exercício pontual para se consolidar como um processo contínuo. Ainda assim, muitas empresas cometem um erro recorrente: dedicam tempo à definição de estratégias, mas falham ao estruturar métodos eficientes de monitoramento e mensuração de resultados — um fator determinante para a competitividade no mercado.





Segundo Alliny Correia, Consultora Empresarial, com atuação em gestão estratégica, desenvolvimento organizacional, liderança e gestão de projetos, e sócia da Consultoria Sophie, planejar sem indicadores é um risco estratégico. “Planejar sem mensurar é como traçar uma rota sem painel de controle. A empresa até sabe onde quer chegar, mas não consegue identificar com precisão se está no caminho certo, se precisa corrigir o rumo ou se está alocando recursos de forma eficiente”, afirma.





Os indicadores de desempenho, nesse contexto, deixam de ser apenas instrumentos técnicos e passam a ocupar um papel central na estratégia. Eles traduzem objetivos em dados concretos, permitem acompanhar o progresso das metas, avaliar o desempenho de projetos e apoiar decisões com base em fatos, e não apenas em percepções. Além disso, bons indicadores ajudam a antecipar riscos, identificar gargalos operacionais e revelar oportunidades de melhoria antes que se tornem problemas maiores.





De acordo com Mariana Cedraz, Consultora Empresarial, estatística e especialista em análise de dados, Business Intelligence e gestão de equipes, também sócia da Consultoria Sophie, outro erro comum é o excesso de métricas ou a escolha de indicadores que não dialogam com a estratégia do negócio. “Monitorar tudo pode ser tão ineficaz quanto não monitorar nada. O desafio está em definir poucos indicadores-chave, realmente relevantes e alinhados às prioridades estratégicas da empresa. Cada indicador precisa responder a uma pergunta essencial: isso nos aproxima ou nos afasta dos nossos objetivos?”, explica.





No acompanhamento de projetos estratégicos, a mensuração se torna ainda mais relevante. Projetos são os mecanismos que transformam a estratégia em ação concreta. Sem um acompanhamento consistente, correm o risco de se desconectar do plano estratégico e se tornarem iniciativas isoladas, com baixo impacto nos resultados do negócio.





Para as especialistas da Consultoria Sophie, mensurar não basta. É fundamental compartilhar os indicadores, discutir os resultados com as equipes e criar rituais de acompanhamento. Esse processo é decisivo para consolidar uma cultura genuinamente orientada a resultados. “Quando as pessoas entendem o porquê dos indicadores, passam a utilizá-los como instrumentos de melhoria contínua, e não como mecanismos de controle”, reforça Alliny Correia.





O monitoramento estruturado também fortalece a governança e a cultura de responsabilidade compartilhada. Ao trabalhar indicadores de forma colaborativa, líderes estimulam autorresponsabilidade, aprendizado contínuo e decisões mais maduras. Os resultados deixam de ser responsabilidade exclusiva da gestão e passam a ser construídos coletivamente, com foco na execução do plano estratégico.





Mensurar, portanto, não significa apenas controlar, mas aprender. Indicadores devem servir como base para reflexão, ajustes e decisões. Planejamentos não precisam ser engessados. A mensuração contínua permite revisões inteligentes, mantendo a estratégia viva e conectada à realidade do mercado.





“A mensuração cria clareza, direciona prioridades e ajuda as empresas a tomarem decisões mais conscientes e alinhadas à sua estratégia”, destaca Alliny Correia, Consultora Empresarial em gestão estratégica.





“Estratégias bem-sucedidas combinam visão de futuro com disciplina de execução. Isso exige indicadores claros, metas bem desdobradas, comunicação simples das prioridades e ciclos curtos de análise e decisão”, conclui Mariana Cedraz, Consultora Empresarial e especialista em análise de dados e Business Intelligence.