



A chuva que cai na maioria dos municípios potiguares desde o final da tarde da segunda-feira (19) contrasta com as altas temperaturas registradas nos últimos dias na maioria das regiões potiguares. Em Natal, o volume de chuvas causou alagamentos e lentidão no trânsito em diversos pontos no início da manhã desta terça-feira (20). Com os ventos, galhos de árvores e outros objetos podem ser lançados contra a rede elétrica provocando interrupções pontuais no fornecimento de energia. Nesses casos, o sistema de distribuição interrompe automaticamente o fornecimento dos locais afetados por questões de segurança.





Diante desse cenário, a Neoenergia Cosern intensificou medidas preventivas para garantir a segurança da população e a continuidade do fornecimento de energia. A distribuidora ativou o Plano de Contingência, com reforço das equipes em campo e dos canais de atendimento para garantir o suporte necessário em caso de ocorrências.





Ações preventivas da Neoenergia Cosern:





Monitoramento em tempo real: O Centro de Operações Integrado (COI) acompanha as condições climáticas e gerencia o sistema elétrico dos 167 municípios potiguares.





Reforço de equipes: Ampliação do número de profissionais em campo, posicionados estrategicamente para agilizar atendimentos.





Tecnologia para resposta rápida: uso de manobras remotas para restabelecer energia com segurança, reduzindo necessidade de deslocamento.





Plano de priorização: Atendimento prioritário a hospitais, unidades de saúde, segurança pública e clientes que dependem de equipamentos vitais.





Integração com órgãos públicos para alinhamento das ações preventivas.





Durante a ocorrência de chuvas e ventos fortes, a Neoenergia Cosern orienta a população a adotar medidas de segurança como: não se aproximar de fios ou árvores na rua, procurar abrigo seguro; desconectar aparelhos da tomada.