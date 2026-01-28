O presidente do Assaí afirmou que o uso crescente das chamadas canetas emagrecedoras está alterando o padrão de consumo dentro dos supermercados. Segundo ele, os clientes que utilizam esses medicamentos tendem a reduzir a compra de determinados alimentos, especialmente os ultraprocessados e produtos de maior valor calórico.

Esse movimento já começa a ser percebido nas vendas, com mudanças na procura por itens mais saudáveis e em menor quantidade. A tendência, de acordo com o executivo, pode transformar a forma como o setor organiza sua oferta e até influenciar estratégias de marketing e posicionamento de produtos nas prateleiras.

Além disso, o fenômeno abre espaço para debates sobre os efeitos de longo prazo no varejo alimentar e sobre como a indústria precisará se adaptar a um consumidor que, cada vez mais, busca alternativas alinhadas ao bem-estar e ao controle de peso.