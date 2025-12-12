É uma notícia muito triste. Alana Oliveira marcou presença na comunicação potiguar com carisma e profissionalismo, conquistando o público em programas como Manhã Mix, Bom Dia Cidade e Jornal Metropolitano. Sua trajetória também incluiu a direção do Via Certa, onde demonstrou liderança e dedicação.





A trombose venosa cerebral, que foi diagnosticada após os primeiros sintomas, é uma condição grave e rara, que exige cuidados intensivos — o que explica sua internação na UTI.





O legado de Alana na TV Metropolitano certamente será lembrado pela energia que transmitia e pela responsabilidade com que conduzia seu trabalho.