



RN MAIS SEGURO: Roubos a estabelecimentos comerciais têm queda de 31,4% em novembro

Os roubos a estabelecimentos comerciais – também chamados de arrastão – continuam em queda no Rio Grande do Norte. A redução foi de 31,4% em novembro.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), em novembro do ano passado foram registrados 51 crimes desta natureza em todo o estado. Neste ano, no mesmo período, foram 35 ocorrências, ou seja, 16 assaltos a menos.

Transparência

Os dados apresentados foram contabilizados, aferidos e consolidados pela Coordenadoria de Informações e Análises Criminais da SESED, que compartilha mensalmente as informações com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e com o Ministério Público Estadual (MPRN).