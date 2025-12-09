A médica de Mossoró Yasmin Rosado se envolveu em um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira enquanto seguia para Areia Branca, onde iria trabalhar. De acordo com as primeiras informações, o veículo que ela dirigia teria capotado na estrada, mas as circunstâncias do acidente ainda não foram oficialmente detalhadas.

Inicialmente, havia informações desencontradas sobre o caso, o que levou veículos de comunicação a adotarem cautela na divulgação dos dados, devido à ausência de confirmação oficial sobre a identidade da vítima e o estado de saúde. Um vídeo que circulava nas redes sociais, supostamente relacionado ao caso, também gerou dúvidas, já que teria sido publicado antes da saída da médica de Mossoró.

Horas depois, familiares trouxeram uma atualização tranquilizadora. O tio da médica, Lahyre Rosado Neto, informou por meio das redes sociais que Yasmin foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Regional Tarcísio Maia, onde recebeu os primeiros atendimentos.

Segundo o familiar, a médica sofreu escoriações, foi devidamente atendida pela equipe de saúde e permanece em observação, apresentando quadro clínico estável. Ele ainda agradeceu aos profissionais envolvidos no atendimento e às pessoas que enviaram mensagens de apoio e orações.

As informações seguem sendo acompanhadas e poderão ser atualizadas conforme novas confirmações oficiais.



