A 34ª edição da Cidade Carnatal acontece de 5 a 7 de dezembro, no Largo e Arena das Dunas, com 16 atrações, 36 horas de festa e são esperadas mais de 125 mil pessoas para os três dias de evento.

Os resultados econômicos de 2024 reforçam a relevância do Carnatal para o Rio Grande do Norte. Segundo a Fecomércio/RN, o evento movimentou R$ 112,6 milhões, gerou mais de 10 mil empregos diretos e indiretos e atraiu mais de 110 mil foliões, sendo 38,4% turistas. A edição também apresentou altos índices de fidelização: 73,9% do público já participou de mais de uma edição, 39,8% vai aos três dias, 92% pretendem retornar e 96,8% recomendam o Carnatal.

Há potencial de crescimento para 2025 — já que as vendas antecipadas da 34ª edição indicam aumento da presença de visitantes, podendo ultrapassar a marca de 40% de turistas. Há ainda um movimento simultâneo de renovação e fidelização: 26,1% dos participantes estiveram no evento pela primeira vez, enquanto 30,3% estão presentes há oito anos ou mais.



O evento, de acordo com Felinto Filho, diretor da Clap Entretenimento e do Carnatal, é uma virada de chave para que todos compreendam o novo momento do evento que é muito mais do que o Corredor da Folia, o festival de shows e as ativações de marcas. "O Carnatal é meu,é seu e é nosso. A Cidade Carnatal é hub turístico, econômico, comercial e impulsionador capaz de influenciar de forma direta diferentes segmentos do mercado potiguar e do nordeste", disse Felinto Filho.



A Cidade Carnatal conta com grandes marcas patrocinadoras: Elo, PicPay, Esportes da Sorte, Alares, Natal Shopping e Pernod. A Cidade Carnatal é uma iniciativa da Clap Entretenimento, Vybbe e RB entretenimentos. Mais informações @carnatal. Ingressos pelo site https://www.evenyx.com/.





