

Raoni Fernandes ressalta que operadores argentinos vivenciaram o evento fortalecendo a projeção do RN como experiência completa de viagem

Operadores do Carnatal já contam com o incremento de turistas do Mercosul, para a edição de 2026, após ação da Emprotur durante o evento em nível de satisfação e de compreensão da potencialidade da Cidade Carnatal durante os três dias de folia. Este ano, três operadores da Argentina — principal mercado emissor internacional do RN — vivenciaram um roteiro completo no estado, incluindo a participação no Carnatal, abrindo caminho para novas rotas de divulgação.

"O Carnatal além de ser um dos maiores eventos de entretenimento do Brasil, também, é um produto turístico estratégico do Rio Grande do Norte". A avaliação é do presidente da Emprotur, Raoni Fernandes, que destaca que a participação oficial do governo do Estado no evento abriu portas inéditas para a promoção do estado em operadoras nacionais e internacionais, ampliando o fluxo de visitantes e fortalecendo a imagem do RN como destino completo.

Segundo Raoni, o Carnatal passa a ocupar outro patamar no diálogo com o trade turístico, funcionando como um chamariz para viajantes que, ao adquirirem o ingresso do evento, passam a consumir também hotelaria, gastronomia e experiências em diferentes regiões do estado, como Pipa, Maracajaú e São Miguel do Gostoso. Além da vivência como foliões do Carnatal.

“Para nós da Emprotur e do governo do Rio Grande do Norte, o Carnatal, pela sua trajetória, pelo seu histórico de relacionamento com o Brasil através de artistas de renome nacional e internacional, ele por si só tem o poder de atrair o interesse, o desejo de foliões de todo o Brasil. E a nossa participação, quando a gente decide apoiar e patrocinar o Carnatal através da Emprotur, é no intuito primeiro de conectá-lo com as principais operadoras e companhias aéreas nacionais, para que o Carnatal passe a dialogar com a indústria do turismo nacional e até internacional.", explica Raoni.

"E o que significa isso? Significa que o turista, o viajante, que é impactado pelo Carnatal, pelas redes sociais, pelos artistas, pela TV; ele se interessa a vir para o Rio Grande do Norte, ele acessa uma companhia aérea, acessa uma página e adquire o seu ingresso, vem para o Carnatal, usufruir da festa e volta. Isso, por si só, já é turismo, mas a indústria do turismo é mais ampla que isso.", pontua o caminho que a estratégia da Emprotur percorreu durante o evento.

O presidente da Emprotur disse que a estratégia da Emprotur significa dizer que o Carnatal, enquanto produto numa prateleira de uma operadora, não acontecia antes. "E a partir da intervenção da Emprotur, isso passa a acontecer e aí a operadora, com todos os seus agentes de viagens, passa a dialogar com um conjunto de turistas do Brasil inteiro sobre a experiência de comprar o ingresso do Carnatal para viver a experiência do evento, mas também usufruir de um bom hotel, de bons restaurantes, passar mais noites no destino, passar três noites em Pipa, passar duas noites em São Miguel do Gostoso, fazer um mergulho em Maracajaú, enfim, curtir toda a diversidade que o Rio Grande do Norte tem a oferecer.".

A intenção da Emprotur focou para além de aumentar o fluxo de turistas no período do Carnatal, aumentar também a experiência desses turistas no Rio Grande do Norte, para que ele inclusive possa retornar ao estado em um outro período e também compartilhar a experiência para que outras pessoas possam vir.

Nesse intuito, a Emprotur, esse ano em especial, ativou, em parceria com o Carnatal, trazendo três operadores internacionais da Argentina, que é o nosso primeiro país no ranking de emissores, para viver uma experiência 360 graus do evento. "E aí eles saíram daqui encantados, eles fizeram passeio de bugue, foram à Pipa, foram a São Miguel do Gostoso. Eles viveram boa parte da experiência que o Rio Grande do Norte tem a oferecer e viveram uma das noites do Carnatal. Eles saíram encantados e com certeza isso repercutirá na Argentina para os próximos anos do evento. É uma tentativa, eu diria, uma frente criada pelo governo do estado para que o Carnatal acesse os mercados internacionais pouco a pouco.”.