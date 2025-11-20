Um incêndio registrado na tarde desta quinta-feira (20) mobilizou equipes de segurança e combate a incêndio em um dos pavilhões da COP30, em Belém (PA). As chamas começaram na chamada zona azul, área destinada ao Pavilhão dos Países, onde diversas delegações internacionais participam de debates e exposições sobre clima.

Assim que a fumaça foi percebida, a equipe de segurança do evento ordenou a retirada imediata das pessoas que estavam no local. A evacuação ocorreu de forma rápida, evitando pânico e garantindo que todos deixassem o pavilhão com segurança. Até o momento, não há informações sobre feridos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e atuou no controle das chamas. As causas do incêndio ainda serão investigadas. A organização da COP30 informou que novas atualizações serão divulgadas conforme o avanço da apuração. A programação do evento pode sofrer ajustes temporários devido à ocorrência.