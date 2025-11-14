Skop Tennis Academy aposta em experiências, bate-papos e competição profissional para fortalecer o esporte no Nordeste

A Skop Tennis Academy realiza, de 28 a 30 de novembro, a segunda edição do Dois A Skop Weekend, torneio fechado que celebra o tênis de alto rendimento e reforça o papel de Natal como polo esportivo no Nordeste. A programação inclui competição profissional e amadora, clínicas com atletas renomados, experiências educativas, ativações de patrocinadores e vivências culturais, na sede da Skop Tennis Academy, em Candelária, zona Sul de Natal.

O fim de semana marca o encontro entre profissionais do circuito e atletas da região, com destaque para Fabiano de Paula, ex-top 200 da ATP; Christian Oliveira, vice-campeão do M25 do Rio de Janeiro e sparring de João Fonseca; Wallace Oliveira, número 1 de Pernambuco; e Allan Porfírio, principal nome do RN na atualidade.

Participam também Bruna Assemany, referência nacional no ensino infantil do tênis e fundadora da Liga Tênis 10, e Alessandra Stefani, mãe da medalhista olímpica Luisa Stefani -top 15 no mundial de duplas - que conduz um bate-papo sobre a formação e os bastidores da carreira de uma atleta de elite.

O evento possui um formato Pro-Am, com quatro atletas profissionais que entram diretamente nas quartas de final, aguardando os quatro melhores amadores classificados. Paralelamente ao torneio principal, acontecem dois eventos complementares: um torneio aberto ao público, chancelado pela Federação Potiguar de Tênis (inscrições via Tênis Integrado), e o Finals do ranking feminino potiguar, reunindo as 16 melhores atletas da temporada.

A programação começa no dia 22/11, com jogos do torneio aberto. A abertura oficial ocorre no dia 28/11, com acesso exclusivo para convidados. No sábado (29), a manhã será dedicada a clínicas de alto nível, bate-papos e ações de patrocinadores; à tarde, acontecem as semifinais, programações culturais, transmissão da final da Libertadores e experiências gastronômicas. No domingo (30), o evento se encerra com as finais das categorias, premiação e confraternização.

Empresas como Dois A Engenharia, Pedrosa Soluções Imobiliárias, Carbone Educação, Prudential, Quarto à Vista, Suvinil, Zani Madeiras, AR Geradores, SP Combustíveis, Brutaro Burger, West Tennis, GBCO, 98 FM, Qualitech e Premier apoiam o evento, reforçando o potencial comercial e institucional do tênis no estado.

Segundo Victor Gussão, diretor da Skop Tennis Academy, “o Skop Weekend é mais que um torneio — é uma experiência esportiva, social e cultural. Ele conecta atletas, famílias, empresários e amantes do esporte, promove o tênis potiguar e consolida a Skop como referência na região”.

SERVIÇO — Dois A Skop Weekend

Local: Skop Tennis Academy – Natal/RN

Datas:

22 a 27/11: Torneio aberto chancelado pela Federação Potiguar de Tênis (inscrições pelo Tênis Integrado)

28/11: Abertura oficial (evento fechado para convidados)

29/11: Clínicas, bate-papo, semifinais, ativações e experiências

30/11: Finais do Pro-Am e do torneio federado + premiação e encerramento

Atrações esportivas:

* Torneio Pro-Am com Fabiano de Paula, Christian Oliveira, * Wallace Oliveira e Allan Porfírio

- Finals do ranking feminino potiguar (16 melhores atletas do estado)

* Torneios das categorias 5ª, 4ª e 3ª Classe





Clínicas especiais:

* Clínica adulta e de alto nível com Fabiano e Christian

* Clínica infantil com Bruna Assemany

* Bate-papo com Alessandra Stefani (mãe da tenista Luisa Stefani)





Patrocinadores:

Dois A Engenharia, Pedrosa Soluções Imobiliárias, Carbone Educação, Prudential, Quarto à Vista, Suvinil, Zani Madeiras, AR Geradores, SP Combustíveis, Brutaro Burger, West Tennis, GBCO, 98 FM, Qualitech e Premier.





Cobertura Oficial: Canal Brasil no Tênis.





Acesso:

22 a 27: Aberto ao público

28 a 30: Exclusivo para convidados