Encontro foi apresentado durante reunião ordinária do Sindpan RN e reunirá empresários do setor nos dias 26, 27 e 28 de novembro, no Wish Natal Resort em Natal

A 81ª Convenção Nacional da ABIP, considerada o principal evento da panificação brasileira, foi oficialmente lançada nesta terça-feira 19/11, durante reunião ordinária do Sindipan RN, na FIERN.

A convenção é uma realização da Abip, Sindpan RN, Fiern, Sebrae Nacional, Sebrae RN, e Rede Pão, com patrocínio das empresas ireks, prática, bat, jti, philip morris e rigel, além dos patrocinadores locais M Dias Branco, São Braz,Super Fácil, Coc-cola, Clan e Massas Bom Jesus. O evento será nos dias 26, 27 e 28 de novembro, no Wish Natal Resort em Natal, e deve atrair empresários e profissionais de panificação de todo o Brasil.

Durante o lançamento, o presidente do Sindpan RN, Ivanaldo Maia , destacou a importância estratégica da convenção para o fortalecimento da panificação potiguar e para o crescimento da economia do Rio Grande do Norte. Segundo ele, receber a convenção nacional da Abip coloca Natal no centro das discussões sobre inovação, tecnologia e gestão no setor. “É uma oportunidade única para ampliar conhecimento, fechar parcerias e trazer novos investimentos para as padarias do rn”, destacou ele.

A coordenadora do evento, Debora Souza, apresentou a programação, que inclui palestras técnicas, painéis com especialistas renomados e conteúdos voltados para tendências de mercado, produtividade e gestão. De ter os nomes confirmados, o chef Luiz Farias, embaixador da Irekes no Brasil, com o tema Natal: A melhor época do ano! A empresária Vivi Costa, confeiteira há 30 anos, administradora, mentora, professora e criadora do aplicativo bolo no bolso, com o tema: Tenha mais lucro sem perder a qualidade.

A coordenadora reforçou que as inscrições são gratuitas e já estão disponíveis no link https://www.sympla.com.br/evento/81-convencao-nacional-da-abip–natal2025/3075211

“Queremos a participação massiva dos empresários potiguares. É um encontro que atualiza, inspira e abre portas para novos negócios”, explicou. A organização reforça que a edição promete ser uma das mais completas dos últimos anos, fortalecendo a presença do Rio Grande do Norte no circuito nacional da panificação.



