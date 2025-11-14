A atriz e humorista Priscila Castello Branco, namorada de Fábio Porchat, relatou em suas redes sociais que foi vítima de uma tentativa de assalto em São Paulo, na tarde de quinta-feira, 13 de novembro.





Ela estava em um carro de aplicativo quando o veículo foi atacado. O assaltante quebrou os vidros traseiros, e os estilhaços acabaram ferindo Priscila. Em vídeos publicados nos Stories do Instagram, a artista mostrou o interior do carro coberto de cacos de vidro e uma pequena mancha de sangue, confirmando que sofreu ferimentos leves.





“Acabou de acontecer. Quebraram o vidro na minha cara. Olha a situação que você vive na cidade em que você mora”, lamentou.





Apesar do susto, Priscila tranquilizou os seguidores em seguida:





“Só para dizer que eu estou bem. Chateadíssima, é uma tristeza, é um susto. Você vai trabalhar, volta do seu trabalho… O Uber estava trabalhando, e aí vem um moleque de moletom com capuz preto, estoura o vidro na tua cara, voa vidro para todo lado.”





Ela destacou que o ataque ocorreu na Avenida 23 de Maio, uma das principais vias da capital paulista.