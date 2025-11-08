🚔 Homem é preso suspeito de agredir companheira em condomínio de Natal

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de agredir a companheira em um condomínio localizado na Avenida Moema Tinoco, em Natal.

Moradores acionaram a PM após ouvirem uma discussão no local. As equipes do 4º Batalhão chegaram rapidamente e conduziram o casal à delegacia de plantão.

O suspeito, que é empresário, foi autuado com base na Lei Maria da Penha.

A mulher recebeu atendimento e medidas de proteção estão sendo adotadas.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.