O Midway Mall, maior centro de compras do Rio Grande do Norte e um dos mais importantes do Nordeste, acaba de passar por uma grande mudança. A Guararapes, empresa que controla as Lojas Riachuelo, oficializou a venda do shopping localizado em Natal por R$ 1,6 bilhão — valor que equivale a cerca de 30% da sua capitalização na Bolsa, atualmente estimada em R$ 5,5 bilhões.

A transação foi realizada com um consórcio liderado pela gestora Capitânia, que reúne fundos imobiliários, um investidor regional e uma família tradicional do Nordeste. Segundo a Guararapes, a operação reforça o caixa da companhia e responde à demanda de investidores por uma gestão mais eficiente do capital.

Apesar da mudança de controle, o Midway Mall permanece como símbolo da força econômica potiguar e continua sendo um dos principais polos comerciais da região.