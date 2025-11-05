O Jornal Estadão trouxe uma matéria hoje sobre uma operação da Polícia Civil.

A Polícia Civil do Piauí deflagrou a Operação Carbono Oculto 86 para desmantelar a atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis. A ação começou na terça-feira (4) e continua nesta quarta-feira (5), com a interdição de pelo menos 49 postos nos estados do Piauí, Maranhão e Tocantins.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o grupo criminoso utilizava empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs para lavar dinheiro, manipular o mercado de combustíveis e ocultar bens. Os postos interditados estão localizados em cidades como Teresina, Picos, Parnaíba (PI); Caxias, Alto Alegre (MA); e São Miguel do Tocantins (TO).

A operação cumpre medidas cautelares determinadas pela Justiça. Imagens divulgadas mostram que alguns dos estabelecimentos pertencem à rede Ipiranga, que ainda não se pronunciou sobre o caso.

As investigações apontam conexões diretas entre empresários locais e operadores financeiros já investigados em outras fases da Operação Carbono Oculto, que envolveu órgãos como a Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público de São Paulo e Polícia Militar paulista.