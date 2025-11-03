



Clientes da BV Financeira relataram, nesta semana, principalmente nesta segunda-feira (03), dificuldades em conseguir atendimento pelo número oficial de contato da instituição, o 3003-1616. A instabilidade no canal de atendimento, somada a falhas no aplicativo da BV, causou transtornos a consumidores que tentavam resolver pendências e gerar boletos com valores corretos.

Segundo um dos relatos, o sistema apresentou instabilidade no momento da emissão de boletos, resultando em documentos com valores superiores aos devidos. “Tentei tirar o boleto pelo aplicativo, aí como estava dando erro e não conseguia contato com a instituição o valor virou, apareceu um erro de comunicação. Quando finalmente consegui, o valor estava maior do que o correto”, afirmou um cliente à reportagem. "Eles cozinham a gente, o valor aumenta e depois a culpa ainda é nossa, precisamos que o PROCON intervenha nisso com urgência, ou o MP".

Com o problema, muitos consumidores tentaram buscar suporte pelo telefone da central, mas encontraram o número fora do ar. A ligação era cancelada. A dificuldade de contato ampliou a insatisfação entre os usuários, que alegam risco de atraso nos pagamentos e cobrança de juros indevidos.

A BV Financeira ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso, mas a recomendação é que os clientes não realizem pagamentos de boletos com valores divergentes e registrem reclamação nos canais oficiais da empresa ou junto aos órgãos de defesa do consumidor, como o Procon.

Enquanto o sistema não é restabelecido, especialistas em finanças alertam que o ideal é salvar comprovantes de todas as tentativas de contato e aguardar a confirmação da BV para garantir que o pagamento seja feito corretamente.

Em um dos casos entramos em contato com a BV para uma nota mas até o fechamento desta matéria não obtivemos uma resposta.