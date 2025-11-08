Um grave acidente foi registrado neste sábado (8) em uma obra localizada na região de Jardins, em São Gonçalo do Amarante, na divisa com a capital potiguar. As informações dão conta de que foram 3 vítimas, sendo que uma delas foi socorrida com vida, mas duas morreram. O acidente teria acontecido após um caminhão que montava uma estrutura em um galpão acabou desequilibrando e tocando em blocos de concreto armado pesados que geraram um desmoronamento atingindo um homem de 25 anos e um funcionário.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas para o resgate e encontraram uma das vítimas consciente sob um caminhão, sendo socorrida de imediato e encaminhada ao hospital. No entanto, outras duas pessoas ficaram presas sob os escombros e morreram no local.

Durante o resgate, um homem chegou a desmaiar ao tentar socorrer o próprio patrão e precisou ser atendido pelo Samu.

A Defesa Civil também foi acionada e informou, de forma preliminar(ainda a confirmar), que a obra não possuía autorização para funcionamento. “Ainda estamos apurando as causas do desabamento e a situação documental da obra”, informou um representante do órgão.

O trabalho de remoção dos escombros está sendo realizado com o apoio de maquinários para permitir o acesso aos corpos das vítimas. O caso será investigado pela Polícia.

Até então, as informações repassadas ao Notícias do RN e corroborada com registros do Via Certa, Rodolfo Nobre, de 25 anos e Antônio Ferreira seriam os nomes das vítimas.

COM IMAGENS DO VIA CERTA, CEDIDAS, E TAMBÉM DO ALERTA SÃO GONÇALO