Secretária Experience chega a Natal em novembro com edição especial na Kaza Rosa

Reconhecido pelo MEC, o curso criado por Daniela Ismael forma secretárias estratégicas e prepara clínicas para um novo padrão de atendimento na saúde.

No dia 1º de novembro, Natal recebe a última turma presencial do ano do Secretária Experience, curso reconhecido pelo MEC e referência nacional em capacitação de secretárias da área da saúde. O evento acontece na Kaza Rosa, reunindo profissionais e clínicas que buscam aprimorar o atendimento e fortalecer seus resultados.

Idealizado por Daniela Ismael, estrategista de Vendas e Negócios na Saúde com mais de 25 anos de experiência, o Secretária Experience tem transformado a forma como clínicas e consultórios se relacionam com seus pacientes. Com passagens por empresas como Grupo Algar, Grupo Pestana, Mercado Pago, Paquetá Calçados e Teleperformance, Daniela alia bagagem corporativa a um olhar humano sobre o atendimento. “Quando a secretária entende que vender é servir com excelência, o resultado da clínica muda de forma sustentável”, afirma.

A metodologia, baseada no Método VenSER (Vendas, Experiência e Relacionamento), mostra como a secretária pode ser uma peça-chave no crescimento sustentável de qualquer consultório. O curso aborda temas como comunicação assertiva, técnicas de encantamento, gestão de indicadores e postura estratégica no atendimento, unindo prática e propósito.

Casos como o da Dra. Mayara Araújo, da Primore Clínica, e da Dra. Jessica Mesquita mostram o impacto do método, que já formou centenas de profissionais em todo o país. Agora, com a edição presencial em Natal, as participantes terão a oportunidade de vivenciar uma imersão exclusiva voltada à realidade das clínicas potiguares.

Além do encontro na capital, o Secretária Experience também está disponível em versão digital, permitindo que profissionais de outras regiões tenham acesso à mesma metodologia de forma prática e flexível.

O curso acontece na Kaza Rosa, em Lagoa Nova, e promete encerrar o ano com aprendizado, conexões e resultados reais para quem atua na linha de frente da saúde.

Mais informações e inscrições estão disponíveis em: danielaismael.com.br/secretariaexperience ou no Instagram: @danielaismael.oficial.