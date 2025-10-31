





A deputada federal Carla Dickson recebeu o apoio do vereador Itan Lobo, uma importante liderança política do município de Cruzeta, no Seridó potiguar.

Itan tem grande representatividade na região e é reconhecido por seu trabalho em defesa da área pesqueira do Rio Grande do Norte, setor fundamental para o desenvolvimento econômico e social de diversas comunidades do estado.

Com essa nova aliança, Carla Dickson segue ampliando suas bases políticas no Seridó, fortalecendo o diálogo com lideranças locais e reafirmando seu compromisso de trabalhar por um Rio Grande do Norte mais forte e desenvolvido.

A deputada destacou a importância da parceria, afirmando que “fico muito feliz em contar com o apoio do vereador Itan Lobo, uma liderança comprometida com o povo do Seridó e com o fortalecimento da pesca no nosso estado. Juntos, vamos continuar lutando por políticas públicas que melhorem a vida das famílias potiguares.”

Já o vereador Itan Lobo ressaltou a confiança no trabalho da deputada. “Carla é uma parlamentar atuante, que tem mostrado resultados e sempre está próxima das pessoas. Tenho certeza de que essa parceria trará muitos frutos para Cruzeta, para o Seridó e para todo o Rio Grande do Norte”, afirmou.



