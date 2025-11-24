

A Way Drive, uma empresa do RN, chegou com uma proposta de ser mais uma alternativa de transporte para o povo potiguar.

Muitos motoristas já confidenciaram ao Notícias do RN que a empresa vem sendo, de fato, um modelo excelente que respeita o profissional.



Para se tornar um aplicativo cada vez mais importante é necessário que o potiguar abrace a causa e baixe o aplicativo.



Deixamos os links para quem desejar baixar o aplicativo da WayDrive:



Aqui:

https://linktr.ee/waydrive?utm_source=linktree_profile_share





