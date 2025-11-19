





Projeto inaugura ciclo de formação para empreendedores, comerciantes e profissionais que desejam lucrar com o fluxo econômico e turístico da Cidade Carnatal





A Cidade Carnatal dá mais um passo na consolidação do seu posicionamento como hub turístico e econômico do Nordeste e lança, este ano, a primeira edição da Semana de Negócios Carnatal — uma jornada de formação voltada para vendas, comunicação e desenvolvimento de negócios, baseada no enorme potencial de oportunidades que o Carnatal gera não apenas durante os dias de festa, mas ao longo de todo o ano.





A iniciativa apresenta uma abordagem simples, direta e eficaz, com foco no pertencimento à marca Cidade Carnatal e no aproveitamento estratégico do movimento econômico, do fluxo turístico e da visibilidade nacional que a micareta oferece. O projeto marca um novo capítulo na relação do Carnatal com empreendedores, comerciantes e profissionais que fazem a cidade pulsar durante o evento.





Dois dias de programação, seis painéis e foco total em lucratividade





A Semana de Negócios Carnatal acontece nos dias 25 e 26 de novembro, das 18h30 às 22h, na Arena das Dunas, reunindo especialistas e profissionais que atuam diretamente na construção do evento.





Evento será em dois formatos: presencial (com vagas limitadas) e online com transmissão aberta para todo o país e inscrições gratuitas que podem ser feitas pelo site: https://www.evenyx.com/





Qualquer pessoa pode participar, mas o conteúdo foi desenvolvido especialmente para pequenos, médios e grandes comerciantes, empreendedores, executivos, autônomos e fãs da marca Carnatal que desejam aproveitar melhor as oportunidades geradas pelo maior evento de música e entretenimento do Nordeste.





Serão seis painéis, distribuídos da seguinte forma: na terça-feira (25): O novo olhar Carnatal – Cidade de possibilidades, com os palestrantes Felinto Filho (Clap Entretenimento) e Luciano Kleiber (Fecomércio); Como se comunicar melhor e vender mais; com abordagens de Thiago Lajus (InterTV) e Antonio Torres (Clap Entretenimento); Moda, beleza e negócios, com Veronica Melo gerente de Desenvolvimento Setorial do SEBRAE-RN e Davi Lopes (D Store). Já na quarta-feira (26), a jornada começa com o enfoque de “Como influenciar pessoas e vender mais”, com um bate-papo com Diana Petta (marketing Natal Shopping), Gabriella Aguiar (empresária de influenciadores) e Lívia Vilela (influenciadora). A noite segue a palestra Saúde, sustentabilidade e lucratividade, com Dani Mafra (Head ESG no Carnatal) e Loamy Fonseca (Be.Move) e, “Empreendendo com um grande evento”, Igor Freire (empresário, Seu Boné/Carbone Educação) e Malu Fontes (vice-presidente da CDL Natal).





Ao longo de toda a semana, as redes oficiais do Carnatal também irão compartilhar dicas, análises e conteúdos exclusivos sobre logística, produção, lucratividade, visão de mercado e bastidores do evento — reforçando a missão do projeto de fomentar conhecimento e potencializar negócios em Natal e no Rio Grande do Norte.





Por que participar? O diretor do Carnatal e da Clap Entretenimento, Felinto Filho, explica: "Para entender como a marca Carnatal tem sido capaz de se reinventar e de se manter relevante ao longo de 3 décadas, gerando impacto positivo para a sociedade e garantindo sua posição de maior festival de música e entretenimento do Nordeste".





Já Antônio Torres, diretor de marketing do Carnatal e da Clap Entretenimento aponta dois caminhos: "Para se conectar com os profissionais que fazem o Carnatal acontecer e com outros parceiros, e, conhecer visões de modelos de negócios que podem impactar outros negócios durante o evento.".





Sobre o Carnatal

A 34ª edição do evento que acontece de 5 a 7 de dezembro, no Largo e Arena das Dunas, com 16 atrações, 36 horas de festa para mais de 125 mil pessoas. A Cidade Carnatal conta com grandes marcas patrocinadoras: Elo, PicPay, Esportes da Sorte, Alares, Natal Shopping e Pernod. A Cidade Carnatal é uma iniciativa da Clap Entretenimento, Vybbe e RB entretenimentos. Mais informações @carnatal. Ingressos pelo site https://www.evenyx.com/





