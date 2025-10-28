Era para ser uma terça-feira como outra qualquer na Cidade Maravilhosa, mas não foi. A cidade foi tomada por cenas de guerra. Uma megaoperação, batizada de "Contenção" e deflagrada pelas Polícias Civil e Militar do Estado, com apoio do Ministério Público do Rio (MPRJ), mira lideranças de uma facção da cidade e o combate ao tráfico de drogas nos complexos da Penha e do Alemão, o que gerou confrontos.

Desde a tarde, a prefeitura colocou a cidade no Estágio 2 por conta do risco de impacto e perigo para a população, afetando metrô, trem, barca, ônibus e vias. A operação já é considerada a mais letal da história do Estado, contabilizando até o momento 64 mortos (sendo quatro policiais) e 81 presos.

Um traficante da alta cúpula do grupo, localizado na Paraíba, também foi preso nessa operação. Um verdadeiro caos.



