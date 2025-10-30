A Operação Contenção, realizada nesta semana no Rio de Janeiro, superou o Massacre do Carandiru, de São Paulo, e se tornou a ação policial mais letal da história do Brasil.

De acordo com balanço divulgado pelas autoridades, a operação deixou 121 mortos e 113 pessoas presas. Entre as vítimas estão quatro policiais. A ação foi deflagrada nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da capital fluminense, e teve como objetivo o combate a facções criminosas e à atuação de grupos armados na região.

O número de mortos ultrapassa o registrado no Massacre do Carandiru, ocorrido em 2 de outubro de 1992, quando 111 detentos foram mortos durante uma intervenção da Polícia Militar no presídio paulista. Na época, a ação ficou marcada como a mais letal já registrada em território nacional.

Com o novo balanço divulgado, a Operação Contenção passa a ocupar o primeiro lugar entre as operações policiais com maior número de mortes no país.