Arma de grande potencial ofensivo é apreendida em Mãe Luiza

Colete, armas de grande potencial, drogas, munições, entre outras coisas, foram apreendidas em Mãe Luiza.

Segundo informações do Via Certa, equipes da ROCAM, viram um indivíduo em atitude suspeita e ao tentar abordá-lo ele entrou em uma casa e ao realizar a abordagem dentro dessa casa, foi encontrado material entorpecente e posteriormente uma carabina de uso restrito.

O indivíduo que reagiu fugindo para dentro da residência já tinha passagem pela polícia.