

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deve definir nos próximos dias o início da execução da pena de Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão. O julgamento virtual dos embargos de declaração está previsto para esta sexta-feira (14), e, segundo fontes do tribunal e do governo do Distrito Federal, a decisão pode levar o ex-presidente ao complexo da Papuda, em Brasília, ainda neste mês.

A expectativa é que Bolsonaro seja inicialmente encaminhado ao batalhão da Polícia Militar dentro da Papuda, conhecido como “Papudinha”, que já recebeu outras figuras públicas como Anderson Torres. O local oferece estrutura diferenciada para custódia de autoridades e pessoas de grande visibilidade. Moraes tem conduzido o processo com rapidez, o que reforça a previsão de que a prisão seja determinada entre o fim de novembro e o início de dezembro.

Apesar disso, aliados de Bolsonaro acreditam que o período em regime fechado será curto, de uma a duas semanas, antes de um possível retorno à prisão domiciliar. No entanto, fontes próximas ao STF não descartam que Moraes adote uma postura mais rígida e mantenha o ex-presidente por mais tempo sob custódia, prolongando sua permanência na Papuda