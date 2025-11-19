🚨 | A Secretaria da Administração Penitenciária (SEAP) do Rio Grande do Norte comunicou, com informações da TV Ponta Negra, que afastou, de forma cautelar, 10 policiais penais que atuavam na Cadeia Pública de Ceará-Mirim.

A decisão atende a uma determinação judicial, e os servidores foram transferidos para o Complexo Penal Agrícola Dr. Mário Negócio, em Mossoró. Segundo a SEAP, todas as medidas solicitadas pelos órgãos de investigação estão sendo cumpridas, e a secretaria afirma colaborar integralmente para o esclarecimento do caso. O processo que originou o afastamento corre em segredo de justiça.

De acordo com informações extraoficiais à TV Ponta Negra, o afastamento teria relação com supostas agressões e até atos de tortura praticados contra o detento Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, enquanto estava sob custódia.

Contexto do caso

Igor foi detido em 28 de julho após agredir sua namorada com mais de 60 socos dentro de um elevador em um condomínio de Natal (RN). A vítima, Juliana Garcia, sofreu fraturas profundas no rosto e precisou ser submetida a cirurgia de reconstrução. A Polícia Civil indiciou Cabral por tentativa de feminicídio.



