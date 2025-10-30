Jovens cada vez mais cedo ingressam no crime, refletindo um país sem oportunidades e em crise de valores

A escalada da violência no Rio de Janeiro, marcada por confrontos diários, operações policiais e comunidades em constante estado de medo, revela algo muito mais profundo do que apenas o fracasso de políticas públicas: mostra a falência da sociedade como um todo. O que se vê é o reflexo de um país que perdeu o controle sobre o destino de sua juventude — e, com ela, sobre o futuro.

Nas vielas onde o tráfico dita as regras, adolescentes crescem sem referências positivas, convivendo com armas, mortes e promessas de poder fácil. Muitos deles não chegam a ter acesso a educação de qualidade, a oportunidades de trabalho ou a perspectivas de ascensão social. O crime, então, passa a ser visto não como escolha, mas como uma das poucas saídas possíveis.

A ausência do Estado é visível em cada esquina, mas não é apenas dele que vem o colapso. A responsabilidade é coletiva. É da sociedade que se acostumou a conviver com a desigualdade, que fecha os olhos para a pobreza e que naturalizou o medo. A violência que explode no Rio é o retrato cru de uma falência moral e estrutural que há anos vem sendo ignorada.

Enquanto o poder público age de forma reativa, respondendo com operações que produzem mais mortes do que soluções, o ciclo se repete: mais jovens mortos, mais famílias destruídas, mais comunidades traumatizadas. A lógica da repressão sem inclusão cria uma ferida que não cicatriza.

O Brasil precisa urgentemente de uma virada profunda — não apenas no campo da segurança, mas na forma como trata seus cidadãos. Educação, cultura, esporte, assistência social e oportunidades de emprego precisam deixar de ser promessas de campanha e se tornarem prioridade real.

Sem isso, continuaremos vendo gerações inteiras sendo engolidas pela violência. O que acontece hoje no Rio de Janeiro é o espelho de um país que precisa, mais do que nunca, repensar seus caminhos — e reencontrar sua humanidade.