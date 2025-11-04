O IBGE divulgou nesta terça-feira (4) os nomes e sobrenomes mais frequentes entre os brasileiros, com base nos dados do Censo Demográfico de 2022. A plataforma “Nomes no Brasil”, lançada oficialmente no Rio de Janeiro, traz um panorama detalhado sobre a identidade dos cidadãos.
👩 Nomes femininos mais populares
Maria: 12.224.470 pessoas
Ana: 3.929.951
Francisca: 661.582
Julia: 646.239
Antonia: 552.951
Juliana: 536.687
Adriana: 533.801
Fernanda: 520.705
Márcia: 520.013
Patrícia: 499.140
👨 Nomes masculinos mais populares
José: 5.141.822 pessoas
João: 3.410.873
Antônio: 2.231.019
Francisco: 1.659.196
Pedro: 1.613.671
Carlos: 1.468.116
Lucas: 1.332.182
Luiz: 1.328.252
Paulo: 1.326.222
Gabriel: 1.201.030
🧬 Sobrenomes mais comuns
Silva: 34.030.104 pessoas
Santos: 21.367.475
Oliveira: 11.708.947
Souza: 9.197.158
Pereira: 6.888.212
Ferreira: 6.226.228
Lima: 6.094.630
Alves: 5.756.825
Rodrigues: 5.428.540
Costa: 4.861.083
O levantamento foi realizado após dois anos de atraso, causados pela pandemia e pela falta de recursos durante o governo Jair Bolsonaro. A coleta de dados começou em 1º de agosto de 2022.a
