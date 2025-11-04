



O IBGE divulgou nesta terça-feira (4) os nomes e sobrenomes mais frequentes entre os brasileiros, com base nos dados do Censo Demográfico de 2022. A plataforma “Nomes no Brasil”, lançada oficialmente no Rio de Janeiro, traz um panorama detalhado sobre a identidade dos cidadãos.

👩 Nomes femininos mais populares

Maria : 12.224.470 pessoas

Ana : 3.929.951

Francisca : 661.582

Julia : 646.239

Antonia : 552.951

Juliana : 536.687

Adriana : 533.801

Fernanda : 520.705

Márcia : 520.013

Patrícia: 499.140

👨 Nomes masculinos mais populares

José : 5.141.822 pessoas

João : 3.410.873

Antônio : 2.231.019

Francisco : 1.659.196

Pedro : 1.613.671

Carlos : 1.468.116

Lucas : 1.332.182

Luiz : 1.328.252

Paulo : 1.326.222

Gabriel: 1.201.030

🧬 Sobrenomes mais comuns

Silva : 34.030.104 pessoas

Santos : 21.367.475

Oliveira : 11.708.947

Souza : 9.197.158

Pereira : 6.888.212

Ferreira : 6.226.228

Lima : 6.094.630

Alves : 5.756.825

Rodrigues : 5.428.540

Costa: 4.861.083

O levantamento foi realizado após dois anos de atraso, causados pela pandemia e pela falta de recursos durante o governo Jair Bolsonaro. A coleta de dados começou em 1º de agosto de 2022.a