O IBGE divulgou nesta terça-feira (4) os nomes e sobrenomes mais frequentes entre os brasileiros, com base nos dados do Censo Demográfico de 2022. A plataforma “Nomes no Brasil”, lançada oficialmente no Rio de Janeiro, traz um panorama detalhado sobre a identidade dos cidadãos.

👩 Nomes femininos mais populares

  • Maria: 12.224.470 pessoas

  • Ana: 3.929.951

  • Francisca: 661.582

  • Julia: 646.239

  • Antonia: 552.951

  • Juliana: 536.687

  • Adriana: 533.801

  • Fernanda: 520.705

  • Márcia: 520.013

  • Patrícia: 499.140

👨 Nomes masculinos mais populares

  • José: 5.141.822 pessoas

  • João: 3.410.873

  • Antônio: 2.231.019

  • Francisco: 1.659.196

  • Pedro: 1.613.671

  • Carlos: 1.468.116

  • Lucas: 1.332.182

  • Luiz: 1.328.252

  • Paulo: 1.326.222

  • Gabriel: 1.201.030

🧬 Sobrenomes mais comuns

  • Silva: 34.030.104 pessoas

  • Santos: 21.367.475

  • Oliveira: 11.708.947

  • Souza: 9.197.158

  • Pereira: 6.888.212

  • Ferreira: 6.226.228

  • Lima: 6.094.630

  • Alves: 5.756.825

  • Rodrigues: 5.428.540

  • Costa: 4.861.083

O levantamento foi realizado após dois anos de atraso, causados pela pandemia e pela falta de recursos durante o governo Jair Bolsonaro. A coleta de dados começou em 1º de agosto de 2022.a