



O ator britânico Jonathan Bailey, de 37 anos, foi escolhido como o homem mais sexy do mundo em 2025 pela tradicional revista People. Em entrevista à publicação, Bailey comentou com bom humor sobre o título: “Obviamente, estou incrivelmente lisonjeado. E é completamente absurdo”, brincou. Ele revelou que manteve a notícia em segredo, confidenciando apenas ao seu cachorro Benson — que inclusive aparece com ele na capa da revista.

Bailey também comentou que seus amigos provavelmente ficarão surpresos e até um pouco chateados por não terem sido avisados antes. “Depois vão dar gritinhos de alegria. Eles me viram crescer. Por trás da máscara de ser um cara sexy, existem outras verdades que eles conhecem e presenciaram. Eles sabem dos segredos”, disse.

O ator está no Brasil nesta terça-feira (4) para participar do evento de lançamento do filme Wicked: Parte 2, no qual interpreta o Príncipe Fiyero. A estreia do longa está marcada para 20 de novembro. Bailey também é conhecido por seu papel como Anthony Bridgerton na série de sucesso Bridgerton.

A eleição do homem mais sexy do mundo é uma tradição anual da revista People. Nos anos anteriores, o título foi concedido a nomes como John Krasinski (2024), Patrick Dempsey (2023), Chris Evans (2022), Paul Rudd (2021), Michael B. Jordan (2020), John Legend (2019) e Idris Elba (2018).