A manhã desta quinta-feira, 27, um caso chocou a cidade de São José do Mipibu.

Um comerciante, que segundo apuramos era chamado de João, ou João que tinha uma "cigarreira", um trailer de Lanche na Secretaria de Saúde da cidade, estava chegando para abrir e iniciar seu dia de trabalho, mas um homem (segundo informou Via Certa) chegou por trás, camuflado e at*rou diversas vezes não dando chance de defesa.

A polícia ainda irá investigar, mas foi levantada a hipótese de ser "por engano". Ainda é cedo para afirmar, no entanto, quem conhecia "João" afirmava que era um homem bom e trabalhador.

Mais informações no decorrer do dia

Com informações do VIA CERTA