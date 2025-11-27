Um comerciante, que segundo apuramos era chamado de João, ou João que tinha uma "cigarreira", um trailer de Lanche na Secretaria de Saúde da cidade, estava chegando para abrir e iniciar seu dia de trabalho, mas um homem (segundo informou Via Certa) chegou por trás, camuflado e at*rou diversas vezes não dando chance de defesa.
A polícia ainda irá investigar, mas foi levantada a hipótese de ser "por engano". Ainda é cedo para afirmar, no entanto, quem conhecia "João" afirmava que era um homem bom e trabalhador.
Mais informações no decorrer do dia
Com informações do VIA CERTA
