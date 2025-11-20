







Na noite desta quarta-feira, véspera de feriado, um integrante do grupo Via Torta Natal, conhecido como “Mexicano”, teve seu veículo furtado nas proximidades do Arena das Dunas, em Natal.

O grupo estava realizando gravações em um evento no estádio quando o integrante deixou o carro estacionado sob o viaduto da BR. Ao retornar, constatou que o veículo havia sido levado.

Ainda não há informações sobre suspeitos ou sobre o paradeiro do automóvel. A equipe do Via Torta Natal lamentou o ocorrido e aguarda apoio das autoridades para recuperar o bem furtado.







