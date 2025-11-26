



ESGOTADO!!! O Largo dos Reis é o setor gratuito do Carnatal, considerado a maior ação de inclusão social de um evento privado no Rio Grande do Norte, onde o folião garante acesso mediante a entrega de dois quilos de alimentos e tem uma visão privilegiada dos trios, que passam três vezes em frente ao espaço, proporcionando uma experiência vibrante, democrática e próxima dos artistas.





Setor gratuito, inclusivo e com visão privilegiada dos trios se consolida como um dos espaços mais desejados da Cidade Carnatal.





O Carnatal 2025 confirmou, nesta terça-feira (25), mais um indicativo de que a 34ª edição caminha para ser a maior de sua história. Os três lotes de inscrições para o Largo dos Reis, setor gratuito da festa e considerado a maior iniciativa de inclusão social de um evento privado no Rio Grande do Norte, esgotaram em questão de minutos após a abertura no site Evenyx.





A procura intensa formou filas virtuais e mobilizou foliões de toda a cidade, reproduzindo o mesmo ritmo acelerado observado na Black Carnatal e nas vendas antecipadas dos abadás e do Camarote Skol — todos sinais claros do momento histórico vivido pela marca Carnatal em 2025.





O Largo dos Reis funciona mediante a entrega de dois quilos de alimentos não perecíveis por ingresso no dia da troca do voucher pelo abadá. Cada liberação de lote no site Evenyx registrou esgotamento quase imediato.





Visão privilegiada dos trios e experiência única





O sucesso se explica pela dinâmica do espaço: quem fica no Largo dos Reis tem o privilégio de ver de perto todos os artistas dos trios, que fazem três voltas em frente ao setor, enquanto no Corredor da Folia os desfiles acontecem em duas passagens.





“A energia do Largo dos Reis é diferente. É o novo epicentro da folia dentro do Carnatal, resgata a essência da festa de rua e oferece uma experiência vibrante, democrática e contagiante”, explica Fred Queiroz, diretor da Clap Entretenimento e do Carnatal.





Fred reforça que artistas como Bell Marques, Cláudia Leitte, Saulo Fernandes, Grafith, Ivete Sangalo e Léo Santana estarão ainda mais próximos dos foliões do Largo, ampliando a interação e garantindo momentos exclusivos.





Inclusão social e protagonismo





A expectativa é que o Largo dos Reis leve uma média de 10 mil pessoas por noite ao evento. O setor conta com abadás, serviços de alimentação e bebidas, áreas de banheiro e organização compatível com a experiência completa da Cidade Carnatal.





O público do Largo também terá protagonismo no encerramento da festa: no domingo (7), após a passagem dos blocos, os foliões terão acesso à Arena das Dunas para acompanhar o maior final de todos os tempos, com shows de Durval Lelys, Simone Mendes e Rafa & Pipo.